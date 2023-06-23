Румунія — Україна: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2023

Синьо-жовті проведуть другу гру турніру проти господарів першості

У суботу, 24 червня, збірна України U-21 проведе другий матч групового раунду фінальної частини чемпіонату Європи-2023 проти команди Румунії U-21. У стартовій грі групового раунду колектив Руслана Ротаня переміг грізну Хорватію.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Румунія U-21 — Україна U-21. Поєдинок відбудеться в Бухаресті (Румунія) на стадіоні "Стяуа". Початок — о 19:00 за київським часом.

У першому турі групового раунду молодіжна збірна України перемогла Хорватію (2:0), тоді як Румунія програла Іспанії (0:3). Іспанці лідирують у квартеті B, випереджаючи других у таблиці українців за різницею м’ячів. Румуни йдуть на третій сходинці, а хорвати — на четвертій.

Україна U-21 — Хорватія U-21 — 2:0

Румунія U-21 — Іспанія U-21 — 0:3

Загалом на чемпіонаті Європи U-21, який проходить з 21 червня по 8 липня в Грузії та Румунії, беруть участь 16 збірних. Три кращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Поєдинок Румунія U-21 — Україна U-21 буде доступним для перегляду в прямому ефірі в Україні відразу на кількох платформах. Букмекери назвали фаворита матчу Румунія U-21 — Україна U-21.

Раніше головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список із футболістів, які грають на чемпіонаті Європи-2023 U-21.

З розкладом, результатами, відеооглядами матчів Синьо-жовтих на молодіжному чемпіонаті Європи-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".