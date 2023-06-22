Румунія — Україна: де і коли дивитись матч молодіжного Євро-2023

Синьо-жовті зіграють проти господарів континентальної першості U-21

У суботу, 24 червня, збірна України проведе свій другий поєдинок у фінальній частині молодіжного чемпіонату Європи-2023 проти Румунії. В стартовій грі групового раунду колектив Руслана Ротаня переміг грізну Хорватію. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна U-21 — Румунія U-21.

У прямому ефірі гру Україна U-21 — Румунія U-21 покаже сайт "Суспільне Спорт", а також місцеві телеканали "Суспільного Мовлення" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо) тільки в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV. Про це повідомляє сайт "Суспільне Спорт". Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Матч Україна U-21 — Румунія U-21 відбудеться в Бухаресті (Румунія) на стадіоні "Стяуа". "Телеграф" проведе текстові онлайн ігри, в рамках якої в нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів, а також найкращі моменти поєдинку.

Загалом на чемпіонаті Європи U-21, який проходить з 21 червня по 8 липня в Грузії та Румунії, беруть участь 16 збірних. Три кращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Нагадаємо, що в першому турі групового раунду молодіжна збірна України перемогла Хорватію (2:0), тоді як Румунія програла Іспанії (0:3).

Україна U-21 — Хорватія U-21 — 2:0

Румунія U-21 — Іспанія U-21 — 0:3

Таким чином, перед другим туром іспанці лідирують у квартеті B, випереджаючи других в таблиці українців за різницею м’ячів, тоді як румуни йдуть на третій сходинці, а хорвати — на четвертій.

Положення команд у групі B після 1-го туру

Раніше головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список із футболістів, які грають на чемпіонаті Європи-2023 U-21.

З розкладом, результатами, відеооглядами матчів Синьо-жовтих на молодіжному чемпіонаті Європи-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".