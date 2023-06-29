Сборной Украины достался грозный соперник в четвертьфинале молодежного Евро (видео)

Украинская "молодежка" поборется за путевку на Олимпиаду-2024

В среду, 28 июня, определился соперник молодежной сборной Украины по первому раунду плей-офф чемпионата Европы-2023 (U-21). Накануне Сине-желтые упустили победу над Испанией (2:2) на турнире.

В четвертьфинале континентального первенства украинцы сыграют с французами. Об этом сообщает "Телеграф".

По итогам третьего тура группового раунда Евро-2023 U-21 из группы D с первого места вышла Франция, а со второго места — Швейцария. Подопечные Руслана Ротаня заняли второе место в квартете B, из-за чего нашей команде достались французы, а испанцам (первое место) — швейцарцы.

Матч 1/4 финала ЧЕ-2023 Франция U-21 – Украина U-21 состоится в воскресенье, 2 июля, на "Клуж Арене" (Клуж-Напока, Румыния).

В последнем туре группового этапа французы уничтожили швейцарцев (4:1):

Напомним, на групповой стадии Евро-2023 U-21 сборная Украины обыграла Хорватию (2:0), а также расправилась над Румынией (1:0). В заключительном туре групповой стадии наша команда сыграла вничью с испанцами. С расписанием, результатами и видеообзорами всех поединков Сине-желтых на ЧЕ-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".