Збірній України дістався грізний суперник у чвертьфіналі молодіжного Євро (відео)

Українська "молодіжка" побореться за путівку на Олімпіаду-2024

У середу, 28 червня, визначився суперник молодіжної збірної України по першому раунду плей-офф чемпіонату Європи-2023 (U-21). Напередодні Синьо-жовті втратили перемогу над Іспанією (2:2) на турнірі.

У чвертьфіналі континентальної першості українці зіграють із французами. Про це повідомляє "Телеграф".

За підсумками третього туру групового раунду Євро-2023 U-21 із групи D з першого місця вийшла Франція, а з другого місця — Швейцарія. Підопічні Руслана Ротаня посіли друге місце у квартеті B, через що нашій команді дісталися французи, а іспанцям (перше місце) — швейцарці.

Матч 1/4 фіналу ЧЄ-2023 Франція U-21 – Україна U-21 відбудеться у неділю, 2 липня, на "Клуж-Арені" (Клуж-Напока, Румунія).

В останньому турі групового етапу французи знищили швейцарців (4:1):

Нагадаємо, на груповій стадії Євро-2023 U-21 збірна України обіграла Хорватію (2:0), а також розправилася над Румунією (1:0). У заключному турі групової стадії наша команда зіграла внічию з іспанцями. З розкладом, результатами та відеооглядами всіх поєдинків Синьо-жовтих на ЧЄ-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".