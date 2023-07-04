17 команд за 12 лет: "Зарю" возглавил темпераментный тренер из Сербии

Сербский специалист долго не задерживался в других командах

Во вторник, 4 июля, луганская "Заря" объявила о назначении на пост главного тренера команды серба Ненада Лалатовича. Накануне донецкий "Шахтер" переманил тренера луганчан Патрика ван Леувена из Нидерландов.

О назначении 45-летнего сербского специалиста сообщает пресс-служба "Зари" в Facebook. Ненад — бывший футболист, выступавший на позиции защитника, завершил карьеру в 2007 году. Тренерскую карьеру он начал в 2011 году в ФК "Срем". С того времени Лалатович успел поработать с 17 командами.

Наибольших успехов в тренерской деятельности Лалатович достиг с ФК "Црвена Звезда" в сезоне 2014/2015. Тогда под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Сербии. До "Зари" Ненад тренировал представителя высшей лиги Сербии "Младость ГАТ". Руководил командой он 10 матчей, в которых проиграл всего дважды, но это не помогло "Младости" остаться в высшем дивизионе страны.

Добавим, что Лалатович — довольно темпераментный тренер, который частенько попадал в скандалы на родине из-за своей вспыльчивости.

Комментатор Вадим Скичко в своем микроблоге в Twitter привел много примеров того, как Лалатович "зажигал" на футбольном поле. К примеру, он показывал средний палец болельщикам "Партизана" и неоднократно вступал в перепалки с болельщиками.

Напомним, по информации СМИ, за переход ван Леувена "Шахтер" отдаст "Заре" сразу троих футболистов. Также сообщается, что нидерландский специалист расторг контракт с "Зарей" в одностороннем порядке.