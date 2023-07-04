17 команд за 12 років: "Зорю" очолив темпераментний тренер із Сербії

Сербський фахівець довго не затримувався в інших командах

У вівторок, 4 липня, луганська "Зоря" оголосила про призначення на посаду головного тренера команди серба Ненада Лалатовича. Напередодні донецький "Шахтар" переманив тренера луганчан Патріка Ван Леувена з Нідерландів.

Про призначення 45-річного сербського фахівця повідомляє пресслужба "Зорі" у Facebook. Ненад — колишній футболіст, який виступав на позиції захисника, завершив кар’єру у 2007 році. Тренерську кар’єру він розпочав у 2011 році у ФК "Срем". З того часу Лалатович встиг попрацювати із 17 командами.

Найбільших успіхів у тренерській діяльності Лалатович досяг з ФК "Црвена Зірка" у сезоні 2014/2015. Тоді під його керівництвом команда посіла друге місце у чемпіонаті Сербії. До "Зорі" Ненад тренував представника вищої ліги Сербії "Младост ГАТ". Керував командою він 10 матчів, у яких програв лише двічі, але це не допомогло "Младості" залишитися у вищому дивізіоні країни.

Додамо, що Лалатович — досить темпераментний тренер, який часто потрапляв у скандали на батьківщині через свій запальний характер.

Коментатор Вадим Скічко у своєму мікроблозі у Twitter навів багато прикладів того, як Лалатович "запалював" на футбольному полі. Наприклад, він показував середній палець уболівальникам "Партизана" і неодноразово вступав у суперечки з уболівальниками.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, за перехід ван Леувена "Шахтар" віддасть "Зорі" одразу трьох футболістів. Також повідомляється, що нідерландський фахівець розірвав контракт із "Зорею" в односторонньому порядку.