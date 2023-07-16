"Динамо" - "Арис": прямая видеотрансляция матча

Киевляне сыграют против кипрского клуба

В воскресенье, 16 июля, киевское "Динамо" проведет свой пятый контрольный поединок на летнем сборе в Австрии. Накануне "динамовцы" сыграли вничью со швейцарским "Янг Бойз" (3:3).

Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" — "Арис" (Лимасол) будет доступна на YouTube-канале киевского клуба. Начало поединка — в 19.00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Арис"

Матч "Динамо" — "Арис" пройдет на стадионе Sports center of Knittelfeld в Апфельберге. Накануне Бело-синие провели несколько контрольных матчей. "Динамовцы" разгромили "Динамо" (Бухарест) со счетом 4:1, а также победили вторую команду "Вольфсберга" из Австрии (8:0). Кроме того, киевляне обыграли ФК "Триглав" Крань из Словении (9:0) и сыграли вничью с "Янг Бойз".

Напомним, болельщики с разочарованием восприняли решение тренерского штаба "Динамо" не проводить трансляции первых двух товарищеских матчей.

Ранее сообщалось, что новоиспеченный вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко сравнил себя с лучшими футболистами мира.