"Динамо" — "Аріс": пряма відеотрансляція матчу

Кияни зіграють проти кіпрського клубу

У неділю, 16 липня, київське "Динамо" проведе свій п’ятий контрольний поєдинок на літньому зборі в Австрії. Напередодні "динамівці" зіграли внічию зі швейцарським "Янг Бойз" (3:3).

Онлайн відеотрансляція матчу "Динамо" — "Аріс" (Лімасол) буде доступна на YouTube-каналі київського клубу. Початок поєдинку о 19.00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Аріс"

Матч "Динамо" — "Аріс" пройде на стадіоні Sports center of Knittelfeld в Апфельберзі. Напередодні Біло-Сині провели кілька контрольних матчів. "Динамівці" розгромили "Динамо" (Бухарест) з рахунком 4:1, а також перемогли другу команду "Вольфсберга" з Австрії (8:0). Крім того, кияни обіграли ФК "Триглав" Крань зі Словенії (9:0) та зіграли внічию з "Янг Бойз".

Нагадаємо, уболівальники із розчаруванням сприйняли рішення тренерського штабу "Динамо" не проводити трансляції перших двох товариських матчів.

Раніше повідомлялося, що новоспечений вінгер київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко порівняв себе з найкращими футболістами світу.