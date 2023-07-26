"Шахтер" - "Тоттенхэм": где и когда смотреть матч

Благотворительная игра пройдет в Лондоне

В воскресенье, 6 августа, "Шахтер" и "Тоттенхэм" проведут благотворительный матч в поддержку народа Украины. Накануне между клубами вспыхнул конфликт из-за перехода Манора Соломона в стан Шпор.

В прямом эфире в Украине поединок будет показан на телеканале Xsport. Об этом сообщает официальный сайт транслятора. Начало встречи — в 16:00 по киевскому времени.

Во время игры, которая пройдет в Лондоне (Великобритания) будут собраны средства для благотворительного фонда Shakhtar Social, оказывающего финансовую поддержку, гуманитарную и медицинскую помощь детям и семьям по всей Украине с начала полномасштабного вторжения рф. Английский клуб также внесет финансовый вклад и дополнительные пожертвования по чистой прибыли от продажи билетов.

К слову, команды в последний раз встречались в 2009 году в рамках противостояния в Кубке УЕФА, который тогда завоевали Горняки.

Ранее "Шахтер" объявил о трансфере 18-летнего бразильского вингера Невертона.

Напомним, вратарю Горняков сделали предложение из Саудовской Аравии.