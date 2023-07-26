"Шахтар" — "Тоттенгем": де і коли дивитись матч

Благодійна гра пройде у Лондоні

У неділю, 6 серпня, "Шахтар" та "Тоттенгем" проведуть благодійний матч на підтримку народу України. Напередодні між клубами спалахнув конфлікт через перехід Манора Соломона в стан Шпор.

У прямому ефірі в Україні поєдинок буде показано на телеканалі Xsport. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом.

Під час гри, яка пройде в Лондоні (Велика Британія), буде зібрано кошти для благодійного фонду Shakhtar Social, який надає фінансову підтримку, гуманітарну та медичну допомогу дітям та сім’ям по всій Україні з початку повномасштабного вторгнення рф. Англійський клуб також внесе фінансовий внесок та додаткові пожертвування з чистого прибутку від продажу квитків.

До речі, команди востаннє зустрічалися у 2009 році у рамках протистояння у Кубку УЄФА, який тоді вибороли Гірники.

Раніше "Шахтар" оголосив про трансфер 18-річного бразильського вінгера Невертона.

Нагадаємо, воротареві Гірників зробили пропозицію із Саудівської Аравії.