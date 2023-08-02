"Сейв столь же важен, как и гол": правила жизни Буффона

Знаменитый игрок вернется в национальную команду в другом амплуа

Легендарный вратарь сборной Италии, который сейчас выступает за "Парму", Джанлуиджи Буффон в ближайшее время официально завершит карьеру. Недавно перчатки на гвоздь повесил знаменитый украинский голкипер.

По информации Sky Sports Italia, в ближайшие дни агент итальянца проведет встречу с представителями "Пармы". Ожидается, что 45-летний футболист после этого объявит о завершении карьеры. Сообщается, что ДжиДжи в качестве тим-менеджера продолжит карьеру в сборной Италии.

Блогер Юрий Шевченко на своем telegram-канале "ДжанлукаЛападула", привел несколько цитат Буффона, которые раскрывают его характер.

"Сейв столь же важен, как и гол"

"Я боюсь только за своих детей. О них думаю, когда просыпаюсь ночью. Боюсь, что могу разочаровать их или подать плохой пример. Иногда я представляю, как меня сбивает поезд, но спасаю детей. Я бы отдал за них жизнь"

"Вратарь должен быть мазохистом. Мазохистом и эгоцентристом. Когда ты в воротах, только одно знаешь точно – что рано или поздно пропустишь"

"О чем я мечтаю? Это абсолютная утопия. Хочу, чтобы счастье длилось 24 часа в сутки".

"Мне не нравятся мифы о чемпионах. Говорят, что выдающийся спортсмен должен быть великим человеком. Это не так. Я – не великий"

"Вратарь не может быть оптимистом. Он может только надеяться"

Напомним, последние два сезона Буффон провел в "Парме", где начинал свою профессиональную карьеру. Долгое время итальянец выступал в составе "Ювентуса", а также один сезон он провел в ПСЖ. Кроме того, на счету ДжиДжи 176 матчей за сборную Италии, с которой он стал чемпионом мира-2006.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может перейти в чемпионат Италии. Кроме того, у него есть вариант из Португалии.