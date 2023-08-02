"Сейв настільки ж важливий, як і гол": правила життя Буффона

Знаменитий гравець повернеться до національної команди в іншому амплуа

Легендарний воротар збірної Італії, який зараз виступає за "Парму", Джанлуїджі Буффон, найближчим часом офіційно завершить кар’єру. Нещодавно рукавички на цвях повісив знаменитий український голкіпер.

За інформацією Sky Sports Italia, найближчими днями агент італійця проведе зустріч із представниками "Парми". Очікується, що 45-річний футболіст після цього оголосить про завершення кар’єри. Повідомляється, що ДжіДжі як тім-менеджер продовжить кар’єру в збірній Італії.

Блогер Юрій Шевченко на своєму telegram-каналі "Джанлука Лападула" привів кілька цитат Буффона, які розкривають його характер.

"Сейв настільки ж важливий, як і гол"

"Я боюся тільки за своїх дітей. Про них думаю, коли прокидаюся вночі. Боюся, що можу розчарувати їх чи подати поганий приклад. Іноді я уявляю, як мене збиває потяг, але рятую дітей. Я б віддав за них життя"

"Воротар повинен бути мазохістом. Мазохістом і егоцентристом. Коли ти у воротах, тільки одне знаєш точно — що рано чи пізно пропустиш"

"Про що я мрію? Це абсолютна утопія. Хочу, щоб щастя тривало 24 години на добу".

"Мені не подобаються міфи про чемпіонів. Кажуть, що видатний спортсмен має бути великою людиною. Це не так. Я – не великий"

"Воротар не може бути оптимістом. Він може тільки сподіватися"

Нагадаємо, останні два сезони Буффон провів у "Пармі", де розпочинав свою професійну кар’єру. Довгий час італієць виступав у складі "Ювентуса", а також один сезон він провів у ПСЖ. Крім того, на рахунку ДжіДжі 176 матчів за збірну Італії, з якою він став чемпіоном світу-2006.

Раніше повідомлялося, що воротар збірної України Анатолій Трубін може перейти у чемпіонат Італії. Крім того, він має варіант з Португалії.