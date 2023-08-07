Укр

"Динамо", "Днепр-1" и "Заря": потенциальные соперники украинских команд в еврокубках

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Украинские клубы остались лишь в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций Новость обновлена 07 августа 2023, 12:39
Украинские клубы остались лишь в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. Фото twitter.com/EuropaLeague, twitter.com/europacnfleague

Не все украинские клубы гарантировали себе участие на групповой стадии

В понедельник, 7 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов (13:00 по киевскому времени), Лиги Европы (14:00) и Лиги конференций (15:00). "Днепр-1" уступил "Панатинаикосу" в 2-матчевом противостоянии, а потому в отборе ЛЧ больше нет украинских клубов.

"Телеграф" рассказывает, какие команды могут стать соперниками украинских клубов в раунде плей-офф отбора ЛЕ и ЛК. К слову, с некоторой вероятностью "Заря" и "Днепр-1" могут сыграть друг с другом.

Потенциальные соперники луганской "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы:

  • "Лугано" (Швейцария)
  • "Жальгирис" (Литва) / "Хеккен" (Швеция)
  • "Карабах" (Азербайджан) / ХИК Хельсинки (Финляндия)
  • "Зриньски" (Босния) / "Брейдаблик" (Исландия)
  • "Астана" (Казахстан) / "Лудогорец" (Болгария)
  • "Олимпиакос" (Греция) / "Генк" (Бельгия)
  • "Славия Прага" (Чехия) / "Днепр-1" (Украина)

Потенциальные соперники "Днепра-1" в раунде плей-офф Лиги Европы (если команда пройдет "Славию")

  • "Аякс" (Нидерланды)
  • ЛАСК (Австрия)
  • "Абердин" (Шотландия)
  • "Чукарички" (Сербия)
  • "Заря" Луганск (Украина)
  • "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия)

Потенциальные соперники "Динамо" (если команда пройдет "Арис" Лимасол)

  • "Дила" (Грузия) / АПОЭЛ (Кипр)
  • "Бешикташ" (Турция) / "Нефтчи" (Азербайджан)
  • Б36 Торсгавн (Фарерские острова) / "Риека" (Хорватия)
  • "Тобол" (Казахстан) / "Дерри Сити" (Ирландия)

Потенциальные соперники Днепра-1 (если команда уступит "Славии" Прага)

  • "Лех" (Польша) / "Спартак" Трнава (Словакия)
  • "Арока" (Португалия) / "Бранн" (Норвегия)
  • "Адана Демирспор" (Турция) / "Осиек" (Хорватия)
  • "Хиберниан" (Шотландия) / "Люцерн" (Швейцария)

Поединки 4-го раунда квалификации ЛЕ и ЛК состоятся 24 и 31 августа.

Ранее сообщалось, что полтавская "Ворскла" вылетела из еврокубков, уступив в квалификации Лиги конференций грузинской "Диле". К слову, дела у полтавчан идут плохо и на внутренней арене.

Теги:
#Футбол #Лига Европы #ФК Динамо Киев #ФК Заря #ФК Днепр-1 #Лига конференций