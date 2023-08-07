"Динамо", "Днепр-1" и "Заря": потенциальные соперники украинских команд в еврокубках
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Не все украинские клубы гарантировали себе участие на групповой стадии
В понедельник, 7 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов (13:00 по киевскому времени), Лиги Европы (14:00) и Лиги конференций (15:00). "Днепр-1" уступил "Панатинаикосу" в 2-матчевом противостоянии, а потому в отборе ЛЧ больше нет украинских клубов.
"Телеграф" рассказывает, какие команды могут стать соперниками украинских клубов в раунде плей-офф отбора ЛЕ и ЛК. К слову, с некоторой вероятностью "Заря" и "Днепр-1" могут сыграть друг с другом.
Потенциальные соперники луганской "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы:
- "Лугано" (Швейцария)
- "Жальгирис" (Литва) / "Хеккен" (Швеция)
- "Карабах" (Азербайджан) / ХИК Хельсинки (Финляндия)
- "Зриньски" (Босния) / "Брейдаблик" (Исландия)
- "Астана" (Казахстан) / "Лудогорец" (Болгария)
- "Олимпиакос" (Греция) / "Генк" (Бельгия)
- "Славия Прага" (Чехия) / "Днепр-1" (Украина)
Потенциальные соперники "Днепра-1" в раунде плей-офф Лиги Европы (если команда пройдет "Славию")
- "Аякс" (Нидерланды)
- ЛАСК (Австрия)
- "Абердин" (Шотландия)
- "Чукарички" (Сербия)
- "Заря" Луганск (Украина)
- "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия)
Потенциальные соперники "Динамо" (если команда пройдет "Арис" Лимасол)
- "Дила" (Грузия) / АПОЭЛ (Кипр)
- "Бешикташ" (Турция) / "Нефтчи" (Азербайджан)
- Б36 Торсгавн (Фарерские острова) / "Риека" (Хорватия)
- "Тобол" (Казахстан) / "Дерри Сити" (Ирландия)
Потенциальные соперники Днепра-1 (если команда уступит "Славии" Прага)
- "Лех" (Польша) / "Спартак" Трнава (Словакия)
- "Арока" (Португалия) / "Бранн" (Норвегия)
- "Адана Демирспор" (Турция) / "Осиек" (Хорватия)
- "Хиберниан" (Шотландия) / "Люцерн" (Швейцария)
Поединки 4-го раунда квалификации ЛЕ и ЛК состоятся 24 и 31 августа.
Ранее сообщалось, что полтавская "Ворскла" вылетела из еврокубков, уступив в квалификации Лиги конференций грузинской "Диле". К слову, дела у полтавчан идут плохо и на внутренней арене.