"Динамо", "Днепр-1" и "Заря": потенциальные соперники украинских команд в еврокубках

Не все украинские клубы гарантировали себе участие на групповой стадии

В понедельник, 7 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов (13:00 по киевскому времени), Лиги Европы (14:00) и Лиги конференций (15:00). "Днепр-1" уступил "Панатинаикосу" в 2-матчевом противостоянии, а потому в отборе ЛЧ больше нет украинских клубов.

"Телеграф" рассказывает, какие команды могут стать соперниками украинских клубов в раунде плей-офф отбора ЛЕ и ЛК. К слову, с некоторой вероятностью "Заря" и "Днепр-1" могут сыграть друг с другом.

Потенциальные соперники луганской "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы:

"Лугано" (Швейцария)

"Жальгирис" (Литва) / "Хеккен" (Швеция)

"Карабах" (Азербайджан) / ХИК Хельсинки (Финляндия)

"Зриньски" (Босния) / "Брейдаблик" (Исландия)

"Астана" (Казахстан) / "Лудогорец" (Болгария)

"Олимпиакос" (Греция) / "Генк" (Бельгия)

"Славия Прага" (Чехия) / "Днепр-1" (Украина)

Потенциальные соперники "Днепра-1" в раунде плей-офф Лиги Европы (если команда пройдет "Славию")

"Аякс" (Нидерланды)

ЛАСК (Австрия)

"Абердин" (Шотландия)

"Чукарички" (Сербия)

"Заря" Луганск (Украина)

"Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия)

Потенциальные соперники "Динамо" (если команда пройдет "Арис" Лимасол)

"Дила" (Грузия) / АПОЭЛ (Кипр)

"Бешикташ" (Турция) / "Нефтчи" (Азербайджан)

Б36 Торсгавн (Фарерские острова) / "Риека" (Хорватия)

"Тобол" (Казахстан) / "Дерри Сити" (Ирландия)

Потенциальные соперники Днепра-1 (если команда уступит "Славии" Прага)

"Лех" (Польша) / "Спартак" Трнава (Словакия)

"Арока" (Португалия) / "Бранн" (Норвегия)

"Адана Демирспор" (Турция) / "Осиек" (Хорватия)

"Хиберниан" (Шотландия) / "Люцерн" (Швейцария)

Поединки 4-го раунда квалификации ЛЕ и ЛК состоятся 24 и 31 августа.

Ранее сообщалось, что полтавская "Ворскла" вылетела из еврокубков, уступив в квалификации Лиги конференций грузинской "Диле". К слову, дела у полтавчан идут плохо и на внутренней арене.