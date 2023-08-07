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"Динамо", "Дніпро-1" та "Зоря": потенційні суперники українських команд у єврокубках

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Українські клуби залишилися лише у кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій Новина оновлена 07 серпня 2023, 12:39
Українські клуби залишилися лише у кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій. Фото twitter.com/EuropaLeague, twitter.com/europacnfleague

Не всі українські клуби гарантували собі участь на груповій стадії

У понеділок, 7 серпня, у Будинку європейського футболу у Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування заключного кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів (13:00 за київським часом), Ліги Європи (14:00) та Ліги конференцій (15:00). "Дніпро-1" поступився "Панатінаїкосу" у 2-матчевому протистоянні, а тому у відборі ЛЧ більше немає українських клубів.

"Телеграф" розповідає, які команди можуть стати суперниками українських клубів у раунді плей-офф відбору ЛЄ та ЛК. До речі, з певною ймовірністю "Зоря" та "Дніпро-1" можуть зіграти один з одним.

Потенційні суперники луганської "Зорі" у раунді плей-офф Ліги Європи:

  • "Лугано" (Швейцарія)
  • "Жальгіріс" (Литва)/"Геккен" (Швеція)
  • "Карабах" (Азербайджан)/ХІК Гельсінкі (Фінляндія)
  • "Зриньські" (Боснія)/"Брейдаблік" (Ісландія)
  • "Астана" (Казахстан)/"Лудогорець" (Болгарія)
  • "Олімпіакос" (Греція)/"Генк" (Бельгія)
  • "Славія Прага" (Чехія)/"Дніпро-1" (Україна)

Потенційні суперники "Дніпра-1" у раунді плей-офф Ліги Європи (якщо команда пройде "Славію")

  • "Аякс" (Нідерланди)
  • ЛАСК (Австрія)
  • "Абердін" (Шотландія)
  • "Чукарички" (Сербія)
  • "Зоря" Луганськ (Україна)
  • "Юніон Сент-Жилуаз" (Бельгія)

Потенційні суперники "Динамо" (якщо команда пройде "Аріс" Лімасол)

  • "Діла" (Грузія)/АПОЕЛ (Кіпр)
  • "Бешикташ" (Туреччина)/"Нефтчі" (Азербайджан)
  • Б36 Торсгавн (Фарерські острови)/"Рієка" (Хорватія)
  • "Тобол" (Казахстан)/"Деррі Сіті" (Ірландія)

Потенційні суперники Дніпра-1 (якщо команда поступиться "Славії" Прага)

  • "Лех" (Польща)/"Спартак" Трнава (Словаччина)
  • "Арока" (Португалія)/"Бранн" (Норвегія)
  • "Адана Демірспор" (Туреччина)/"Осієк" (Хорватія)
  • "Гіберніан" (Шотландія)/"Люцерн" (Швейцарія)

Поєдинки 4-го раунду кваліфікації ЛЄ та ЛК відбудуться 24 та 31 серпня.

Раніше повідомлялося, що полтавська "Ворскла" вилетіла з єврокубків, поступившись у кваліфікації Ліги конференцій грузинській "Ділі". До речі, справи у полтавців ідуть погано і на внутрішній арені.

Теги:
#Футбол #Ліга Європи #ФК Динамо Київ #ФК Зоря #ФК Дніпро-1 #Ліга конференцій