"Динамо", "Дніпро-1" та "Зоря": потенційні суперники українських команд у єврокубках
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Не всі українські клуби гарантували собі участь на груповій стадії
У понеділок, 7 серпня, у Будинку європейського футболу у Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування заключного кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів (13:00 за київським часом), Ліги Європи (14:00) та Ліги конференцій (15:00). "Дніпро-1" поступився "Панатінаїкосу" у 2-матчевому протистоянні, а тому у відборі ЛЧ більше немає українських клубів.
"Телеграф" розповідає, які команди можуть стати суперниками українських клубів у раунді плей-офф відбору ЛЄ та ЛК. До речі, з певною ймовірністю "Зоря" та "Дніпро-1" можуть зіграти один з одним.
Потенційні суперники луганської "Зорі" у раунді плей-офф Ліги Європи:
- "Лугано" (Швейцарія)
- "Жальгіріс" (Литва)/"Геккен" (Швеція)
- "Карабах" (Азербайджан)/ХІК Гельсінкі (Фінляндія)
- "Зриньські" (Боснія)/"Брейдаблік" (Ісландія)
- "Астана" (Казахстан)/"Лудогорець" (Болгарія)
- "Олімпіакос" (Греція)/"Генк" (Бельгія)
- "Славія Прага" (Чехія)/"Дніпро-1" (Україна)
Потенційні суперники "Дніпра-1" у раунді плей-офф Ліги Європи (якщо команда пройде "Славію")
- "Аякс" (Нідерланди)
- ЛАСК (Австрія)
- "Абердін" (Шотландія)
- "Чукарички" (Сербія)
- "Зоря" Луганськ (Україна)
- "Юніон Сент-Жилуаз" (Бельгія)
Потенційні суперники "Динамо" (якщо команда пройде "Аріс" Лімасол)
- "Діла" (Грузія)/АПОЕЛ (Кіпр)
- "Бешикташ" (Туреччина)/"Нефтчі" (Азербайджан)
- Б36 Торсгавн (Фарерські острови)/"Рієка" (Хорватія)
- "Тобол" (Казахстан)/"Деррі Сіті" (Ірландія)
Потенційні суперники Дніпра-1 (якщо команда поступиться "Славії" Прага)
- "Лех" (Польща)/"Спартак" Трнава (Словаччина)
- "Арока" (Португалія)/"Бранн" (Норвегія)
- "Адана Демірспор" (Туреччина)/"Осієк" (Хорватія)
- "Гіберніан" (Шотландія)/"Люцерн" (Швейцарія)
Поєдинки 4-го раунду кваліфікації ЛЄ та ЛК відбудуться 24 та 31 серпня.
Раніше повідомлялося, що полтавська "Ворскла" вилетіла з єврокубків, поступившись у кваліфікації Ліги конференцій грузинській "Ділі". До речі, справи у полтавців ідуть погано і на внутрішній арені.