"Динамо", "Дніпро-1" та "Зоря": потенційні суперники українських команд у єврокубках

Не всі українські клуби гарантували собі участь на груповій стадії

У понеділок, 7 серпня, у Будинку європейського футболу у Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування заключного кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів (13:00 за київським часом), Ліги Європи (14:00) та Ліги конференцій (15:00). "Дніпро-1" поступився "Панатінаїкосу" у 2-матчевому протистоянні, а тому у відборі ЛЧ більше немає українських клубів.

"Телеграф" розповідає, які команди можуть стати суперниками українських клубів у раунді плей-офф відбору ЛЄ та ЛК. До речі, з певною ймовірністю "Зоря" та "Дніпро-1" можуть зіграти один з одним.

Потенційні суперники луганської "Зорі" у раунді плей-офф Ліги Європи:

"Лугано" (Швейцарія)

"Жальгіріс" (Литва)/"Геккен" (Швеція)

"Карабах" (Азербайджан)/ХІК Гельсінкі (Фінляндія)

"Зриньські" (Боснія)/"Брейдаблік" (Ісландія)

"Астана" (Казахстан)/"Лудогорець" (Болгарія)

"Олімпіакос" (Греція)/"Генк" (Бельгія)

"Славія Прага" (Чехія)/"Дніпро-1" (Україна)

Потенційні суперники "Дніпра-1" у раунді плей-офф Ліги Європи (якщо команда пройде "Славію")

"Аякс" (Нідерланди)

ЛАСК (Австрія)

"Абердін" (Шотландія)

"Чукарички" (Сербія)

"Зоря" Луганськ (Україна)

"Юніон Сент-Жилуаз" (Бельгія)

Потенційні суперники "Динамо" (якщо команда пройде "Аріс" Лімасол)

"Діла" (Грузія)/АПОЕЛ (Кіпр)

"Бешикташ" (Туреччина)/"Нефтчі" (Азербайджан)

Б36 Торсгавн (Фарерські острови)/"Рієка" (Хорватія)

"Тобол" (Казахстан)/"Деррі Сіті" (Ірландія)

Потенційні суперники Дніпра-1 (якщо команда поступиться "Славії" Прага)

"Лех" (Польща)/"Спартак" Трнава (Словаччина)

"Арока" (Португалія)/"Бранн" (Норвегія)

"Адана Демірспор" (Туреччина)/"Осієк" (Хорватія)

"Гіберніан" (Шотландія)/"Люцерн" (Швейцарія)

Поєдинки 4-го раунду кваліфікації ЛЄ та ЛК відбудуться 24 та 31 серпня.

Раніше повідомлялося, що полтавська "Ворскла" вилетіла з єврокубків, поступившись у кваліфікації Ліги конференцій грузинській "Ділі". До речі, справи у полтавців ідуть погано і на внутрішній арені.