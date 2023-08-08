Российский легкоатлет принял лошадиную дозу мельдония и обвинил во всем "Волан-де-Морта"

Россиянин винит во всем человека, имя которого нельзя называть

Российский бегун Дмитрий Сойкка рассказал, что допинг в его организм попал случайно. Ранее в рф признались, что выдумали версию с попаданием допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой.

Соответствующее интервью Сойкки доступно на ТАСС. Дмитрий считает, что лошадиная доза мельдония попала в его организм через воду, которую он выпил из бутылки другой легкоатлетки Марии Осокиной (также получила дисквалификацию, — ред.). Сойкка заявил, что недоброжелатель Марии, имя которого нельзя называть, подмешал запрещенное вещество ей в воду.

"Когда мне пришли результаты допинг-пробы, в которой был обнаружен мельдоний, то я испытал огромное потрясение. Больше удивило, что его концентрация в наших с Марией пробах была просто лошадиной и превышала в сотни раз допустимый уровень.

Как запрещенное вещество попало в мой организм? У меня нет стопроцентных доказательств, но, по нашей с тренером версии, мельдоний был в бутылке с водой, принадлежащей Марии, а я сделал несколько глотков. Подмешал его в воду другой бегун, недоброжелатель Марии, имя которого нельзя называть из-за отсутствия железных доказательств.

Мотивы, по которым человек из нашего окружения пошел на такой бесчестный шаг, мне не до конца понятны, вероятно, это была зависть, но истину, скорее всего, мы никогда не узнаем", — заявил Сойкка.

В сети шутят, что недоброжелателем Марии является "Волан-де-Морт" — персонаж серии романов о Гарри Поттере. По сюжету, его настолько боятся, что никогда не произносят имени вслух, называя его "Тот-Кого-Нельзя-Называть".

Сойкка – серебряный призер чемпионата рф 2021 года в полумарафоне, после которого он и сдал положительную допинг-пробу. Срок его дисквалификации – с 1 июня 2023 года по 23 сентября 2023 года (с учетом срока, отбытого во временном отстранении с 24 сентября 2021-го).

Ранее в рф предложили провести альтернативную Олимпиаду, где россиян не будут наказывать за допинг.

Напомним, олимпийский чемпион Лондона-2012, чемпион Европы по волейболу россиянин Дмитрий Ильиных получил дисквалификацию на два года за нарушение антидопинговых правил.