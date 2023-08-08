Російський легкоатлет прийняв кінську дозу мельдонію та звинуватив у всьому "Волдеморта"

Росіянин звинувачує у всьому людину, ім’я якої не можна називати

Російський бігун Дмитро Сойкка розповів, що допінг до його організму потрапив випадково. Раніше у рф зізналися, що придумали версію з потраплянням допінгу в організм фігуристки Каміли Валієвої.

Відповідне інтерв’ю Сойкки доступне на ТАСС. Дмитро вважає, що кінська доза мельдонію потрапила до його організму через воду, яку він випив із пляшки іншої легкоатлетки Марії Осокіної (також отримала дискваліфікацію, — ред.). Сойкка заявив, що недоброзичливець Марії, ім’я якого не можна називати, підмішав заборонену речовину їй у воду.

"Коли мені прийшли результати допінг-проби, в якій був виявлений мельдоній, то я зазнав величезного потрясіння. Більше здивувало, що його концентрація в наших пробах була просто кінською і перевищувала в сотні разів допустимий рівень.

Як заборонена речовина потрапила до мого організму? У мене немає стовідсоткових доказів, але, за нашою з тренером версією, мельдоній був у пляшці з водою Марії, а я зробив кілька ковтків. Підмішав його у воду інший бігун, недоброзичливець Марії, ім’я якого не можна називати через відсутність залізних доказів.

Мотиви, за якими людина з нашого оточення пішла на такий безчесний крок, мені не до кінця зрозумілі, мабуть, це була заздрість, але істину, швидше за все, ми ніколи не дізнаємось”, — заявив Сойкка.

У мережі жартують, що недоброзичливцем Марії є "Волан-де-Морт" — персонаж серії романів про Гаррі Поттера. За сюжетом, його настільки бояться, що ніколи не вимовляють імені вголос, називаючи його "Той, кого не можна називати".

Сойкка — срібний призер чемпіонату Росії 2021 року в півмарафоні, після якого він і здав позитивну допінг-пробу. Термін його дискваліфікації – з 1 червня 2023 року до 23 вересня 2023 року (з урахуванням терміну, відбутого у тимчасовому усуненні з 24 вересня 2021-го).

Раніше в рф запропонували провести альтернативну Олімпіаду, де росіян не каратимуть за допінг.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Лондона-2012, чемпіон Європи з волейболу, росіянин Дмитро Ільїних отримав дискваліфікацію на два роки за порушення антидопінгових правил.