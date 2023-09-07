рф "ведет бой" против Международного паралимпийского комитета (МПК)

Глава Паралимпийского комитета россии (ПКР) Павел Рожков заявил, что МПК хочет "навсегда приостановить членство" ПКР. К слову, Рожкова не пустили в Германию на Генеральную ассамблею МПК.

Соответствующий комментарий Рожкова доступен на "Р-Спорт". Российский функционер заявил, что россия активно работает с Минспортом, МИДом и юридическими организациями, чтобы "дать бой МПК".

"МОК заявил о запрете нашей олимпийской сборной участвовать в Азиатских играх. Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что могут сделать в этой ситуации с паралимпийцами. МПК успокоиться не может, 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея, как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР.

Мы активно работаем с Минспортом, МИД и юридическими организациями, чтобы очень достойно себя представить на этой ассамблее. Надеемся на те позитивные сдвиги, что происходят в Азии и Африке, что сможем на самом деле дать в Бахрейне бой исполкому МПК", – заявил Павел Рожков.

В рф началась истерика из-за жесткой позиции МПК. Российские пользователи считают, что Запад якобы от безысходности через международную организацию "бьет" по россиянам с инвалидностью, что, по их мнению, является "кощунством".

Напомним, россияне пытались квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Азии, но МОК закрыл рф альтернативный путь на Игры в Париже.

Ранее сообщалось, что Президент Национального олимпийского комитета Латвии Янис Букс публично выступил против допуска россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже.