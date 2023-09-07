"Це блюзнірство": в рф "оголосили війну" Міжнародному паралімпійському комітету

рф "веде бій" проти Міжнародного паралімпійського комітету (МПК)

Голова Паралімпійського комітету росії (ПКР) Павло Рожков заявив, що МПК хоче "назавжди призупинити членство" ПКР. До слова Рожкова не пустили до Німеччини на Генеральну асамблею МПК.

Відповідний коментар Рожкова доступний на "Р-Спорт". Російський функціонер заявив, що росія активно працює з Мінспортом, МЗС та юридичними організаціями, щоб "дати бій МПК".

"МОК заявив про заборону нашій олімпійській збірній брати участь в Азійських іграх. Оргкомітет Азійських ігор загальний, зараз вони думають, що можуть зробити в цій ситуації з паралімпійцями. МПК заспокоїтися не може, 27 вересня у Бахрейні проходитиме повторна генеральна асамблея, як вони заявляють, вони краще підготуються, щоби вже назавжди призупинити членство ПКР.

Ми активно працюємо з Мінспортом, МЗС та юридичними організаціями, щоб дуже гідно себе проявити на цій асамблеї. Сподіваємось на ті позитивні зрушення, що відбуваються в Азії та Африці, що зможемо насправді дати у Бахрейні бій виконкому МПК ", – заявив Павло Рожков.

У рф почалася істерика через жорстку позицію МПК. Російські користувачі вважають, що Захід нібито від безвихіддя через міжнародну організацію "б’є" по росіянах з інвалідністю, що, на їхню думку, є "блюзнірством".

Нагадаємо, росіяни намагалися кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Азії, але МОК закрив рф альтернативний шлях на Ігри в Парижі.

Раніше повідомлялося, що Президент Національного олімпійського комітету Латвії Яніс Букс публічно виступив проти допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор у Парижі.