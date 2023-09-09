Петраков вновь закатил истерику после невинного вопроса журналиста (видео)

У украинского специалиста большие проблемы при общении со СМИ

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков продолжает спорить с журналистами. В марте наставник нахамил представителю СМИ.

Соответствующий комментарий Петракова приводит пресс-служба сборной Армении на своем YouTube-канале. После матча с Турцией (1:1) в отборе ЧЕ-2024 один из журналистов поинтересовался, с чем связана замена Вахана Бичахчана. Александр назвал вопрос "странным", заявив, что он главный тренер команды и он принимает решения.

– Вопрос о Вахане Бичахчане. Была ли связана его замена с тем, что он получил травму. Потому что мы видели, что у него были проблемы с рукой. Если нет, то почему так сложилось, что был заменен именно он, а не Лукас Селарраян?

– Почему? Потому что я главный тренер. Вопрос немного странный, если сказать откровенно. Я принимаю решение, где-то получается, где-то ошибаюсь, я же беру на себя ответственность. А когда вы сидите и не находитесь под давлением, то вам кажется, что можно было сыграть так или иначе. Когда люди сидят на диване и говорят, как нужно сыграть, какие произвести замены – считаю, это неправильно.

У него болела рука, он устал. У меня есть хороший футболист, его друг Артур Серобян. Молодой футболист, который перешел в португальский чемпионат. Я доверил, дал ему возможность выйти на замену. Что я сделал неправильно или плохо? – сказал Петраков.

Обзор матча Турция - Армения

Напомним, после перехода в сборную Армении Петраков внезапно заговорил кремлевскими нарративами, из-за чего на него посыпалась критика из Украины.