Петраков знову закотив істерику після невинного питання журналіста (відео)

Український фахівець має великі проблеми при спілкуванні зі ЗМІ

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков продовжує сперечатися із журналістами. У березні наставник нахамив представнику ЗМІ.

Відповідний коментар Петракова наводить пресслужба збірної Вірменії на своєму YouTube-каналі. Після матчу з Туреччиною (1:1) у відборі ЧЄ-2024 один із журналістів поцікавився, з чим пов’язана заміна Вахана Бічахчана. Олександр назвав питання "дивним", заявивши, що він головний тренер команди й він ухвалює рішення.

– Питання про Вахана Бічахчана. Чи була пов’язана його заміна з тим, що він зазнав травми. Тому що ми бачили, що він мав проблеми з рукою. Якщо ні, то чому так склалося, що його замінили, а не Лукаса Селарраяна?

– Чому? Тому що я головний тренер. Питання трохи дивне, якщо сказати відверто. Я ухвалюю рішення, десь виходить, десь помиляюся, я ж беру на себе відповідальність. А коли ви сидите і не під тиском, то вам здається, що можна було зіграти так чи інакше. Коли люди сидять на дивані й говорять, як потрібно зіграти, які зробити заміни – вважаю, це неправильно.

У нього боліла рука, він утомився. У мене є хороший футболіст, його друг Артур Серобян. Молодий футболіст, який перейшов до португальського чемпіонату. Я довірив, що дав йому можливість вийти на заміну. Що я зробив неправильно чи погано? – сказав Петраков.

Огляд матчу Туреччина — Вірменія

Нагадаэмо, після переходу до збірної Вірменії Петраков раптово заговорив кремлівськими наративами, через що на нього посипалася критика з України.