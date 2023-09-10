Любимица лукашенко проиграла финал US Open и устроила истерику (видео)

Будущая первая ракетка мира не сдержала эмоций

"Нейтральная" теннисистка из Беларуси Арина Соболенко (№2 WTA) вновь не совладала с эмоциями, на этот раз после поражения в финале Турнира Большого Шлема (ТБШ) US Open-2023 от американки Коко Гауфф (№6 WTA). В полуфинале мейджора Арина начала ругаться прямо на корте.

Момент с истерикой Соболенко попал на видео. Об этом сообщает "Телеграф".

Американка в матче-триллере переиграла нейтральную спортсменку со счетом 2:6, 6:3, 6:2 и завоевала свой первый трофей на ТБШ. Добавим, что белоруска по итогам Открытого чемпионата США станет первой ракеткой мира, Коко дебютирует в топ-3.

Сразу же после поражения расстроенная Соболенко устроила погром в подтрибунном помещении. Арина взяла ракетку из своей сумки и начала бить ее об пол, после чего как ни в чем не бывало выбросила ее в урну.

Напомним, Соболенко неоднократно провоцировала трибуны на свист в адрес украинок, которые отказывались пожимать ей руку. Украинка Марта Костюк и вовсе пообещала после окончания войны не жать руку Арине, за которую активно болеет самопровозглашенный президент александр лукашенко.

Ранее сообщалось, что на "Ролан Гаррос-2023" Соболенко устроила секретную пресс-конференцию из-за страха перед украинцами.