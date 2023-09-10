Улюблениця лукашенка програла фінал US Open та влаштувала істерику (відео)

Майбутня перша ракетка світу не стримала емоцій

"Нейтральна" тенісистка з Білорусі Аріна Соболенко (№2 WTA) знову не впоралася з емоціями, на цей раз після поразки у фіналі Турніру Великого Шлему (ТВШ) US Open-2023 від американки Коко Гауфф (№6 WTA). У півфіналі мейджора Аріна почала лаятися прямо на корті.

Момент з істерикою Соболенко потрапив на відео. Про це повідомляє "Телеграф".

Американка у матчі-трилері переграла нейтральну спортсменку з рахунком 2:6, 6:3, 6:2 та виборола свій перший трофей на ТВШ. Додамо, що білоруска за підсумками Відкритого чемпіонату США стане першою ракеткою світу, Коко дебютує в топ-3.

Одразу після поразки засмучена Соболенко влаштувала погром у підтрибунному приміщенні. Аріна взяла ракетку зі своєї сумки й почала бити нею о підлогу, після чого викинула її в урну.

Нагадаємо, Соболенко неодноразово провокувала трибуни на свист на адресу українок, які відмовлялися тиснути їй руку. Українка Марта Костюк взагалі пообіцяла після закінчення війни не тиснути руку Аріні, за яку активно вболіває самопроголошений президент олександр лукашенко.

Раніше повідомлялося, що на "Ролан Гаррос-2023" Соболенко влаштувала секретну пресконференцію через страх перед українцями.