"Бавария" - "Ман Юнайтед": букмекеры дали прогноз на суперматч Лиги чемпионов

Мюнхенцы — фавориты встречи

В среду, 20 сентября, "Бавария" и "Манчестер Юнайтед" очным матчем стартуют в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2023/24. К слову, команды по итогам жеребьевки ЛЧ попали в квартет А, где также выступают "Копенгаген" и "Галатасарай". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Ман Юнайтед".

По мнению букмекеров, мюнхенцы — безоговорочные фавориты поединка. Об этом сообщает Favbet.

На победу хозяев букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,50-1,57. В то же время ничья и успех гостей менее вероятны — коэффициенты 4,40-4,75 и 5,25-5,60 соответственно. Отметим, Favbet оценивает вероятность успеха "Баварии" в 63%, а Красных Дьяволов — в 17%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Бавария" — "Ман Юнайтед"

Favbet: (победа Баварии 1,56 — ничья 4,75 — победа МЮ 5,60)

William Hill: (1,50 — 4,75 — 5,50)

Bwin: (1,57 — 4,40 — 5,25)

Матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Бавария" — МЮ состоится в Мюнхене на "Арене Мюнхен", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Бавария" в последней игре упустила победу над "Байером" (2:2), а "Ман Юнайтед" уступил "Брайтону" (1:3).