"Баварія" — "Ман Юнайтед": букмекери дали прогноз на суперматч Ліги чемпіонів

Мюнхенці – фаворити зустрічі

У середу, 20 вересня, "Баварія" та "Манчестер Юнайтед" очним матчем стартують у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. До речі, команди за підсумками жеребкування ЛЧ потрапили до квартету А, де також виступають "Копенгаген" та "Галатасарай". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Ман Юнайтед".

На думку букмекерів, мюнхенці – беззаперечні фаворити поєдинку. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу господарів букмекери пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 1,50-1,57. Водночас нічия та успіх гостей менш ймовірні – коефіцієнти 4,40-4,75 та 5,25-5,60 відповідно. Зазначимо, Favbet оцінює ймовірність успіху "Баварії" у 63%, а Червоних Дияволів – у 17%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Баварія" — "Ман Юнайтед"

Favbet: (перемога Баварії 1,56 — нічия 4,75 — перемога МЮ 5,60)

William Hill: (1,50 — 4,75 — 5,50)

Bwin: (1,57 — 4,40 — 5,25)

Матч 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Баварія" — МЮ відбудеться у Мюнхені на "Арені Мюнхен", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Баварія" в останній грі втратила перемогу над "Баєром" (2:2), а "Ман Юнайтед" поступився "Брайтону" (1:3).