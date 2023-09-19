"Баварія" — "Ман Юнайтед": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Велика гра відбудеться у Мюнхені

У середу, 20 вересня, в рамках центрального матчу 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 "Баварія" прийматиме "Манчестер Юнайтед".

"Телеграф" проведе текстову трансляцію поєдинку, в рамках якого у цій статті оперативно будуть доступні відео голів, а також найкращі моменти зустрічі. "Дуель" грандів відбудеться у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені, початок матчу — о 22:00 за київським часом.

У цій статті ближче до початку гри будуть доступні стартові склади команд.

"Баварія" все ще не набрала чемпіонський хід, судячи з ігор на внутрішній арені, однак із плачевною ситуацією "Манчестер Юнайтед" це не зрівняти. Мюнхенці йдуть другим у Бундеслізі, після того, як упустили перемогу над "Баєром" (2:2) у центральній грі 4-го туру. А ось манкуніанці примудрилися вдома програти "Брайтону" (1:3), після чого Червоні Дияволи опустилися на 13 місце в Англійській прем’єр-лізі (АПЛ).

Матч "Баварія" — МЮ буде доступний для перегляду в Україні. Зазначимо, що букмекери практично не дають шансів англійцям у цьому протистоянні. Імовірність успіху манчестерського клубу фахівці оцінили лише у 17% проти 63% — на перемогу "Баварії".