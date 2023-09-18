"Баварія" — "Ман Юнайтед": де і коли дивитись суперматч Ліги чемпіонів

Великий матч пройде у Мюнхені

У середу, 20 вересня, "Баварія" грою проти "Манчестер Юнайтед" розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. За підсумками жеребкування групового раунду ЛЧ ці клуби потрапили до квартету А, де також виступають данський "Копенгаген" та турецький "Галатасарай". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Ман Юнайтед".

У прямому ефірі в Україні матч "Баварія" — "Ман Юнайтед" ексклюзивно покаже медіаплатформа megogo. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Суперматч "Баварія" — "Ман Юнайтед" пройде у Мюнхені на "Арені Мюнхен". Німецький колектив, безумовно, є беззаперечним фаворитом зустрічі. Фахівці вважають, що мюнхенці завдадуть поразки Червоним Дияволам з ймовірністю 63%, Шанси МЮ на перемогу — 17%.

Команди по-різному розпочали свій шлях у національних лігах. "Баварія" в останній грі втратила перемогу над "Баєром" (2:2) і разом із леверкузенцями продовжує лідирувати у Бундеслізі. "Ман Юнайтед" поступився "Брайтону" (1:3), після чого опустився на 13 місце в Англійській прем’єр-лізі.