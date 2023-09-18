"Бавария" - "Ман Юнайтед": где и когда смотреть суперматч Лиги чемпионов

Большой матч пройдет в Мюнхене

В среду, 20 сентября, "Бавария" игрой против "Манчестер Юнайтед" начнет свой путь в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2023/24. По итогам жеребьевки группового раунда ЛЧ эти клубы попали в квартет А, где также выступают датский "Копенгаген" и турецкий "Галатасарай". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Ман Юнайтед".

В прямом эфире в Украине матч "Бавария" — "Ман Юнайтед" эксклюзивно покажет медиа-платформа megogo. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Суперматч "Бавария" — "Ман Юнайтед" пройдет в Мюнхене на "Арене Мюнхен". Немецкий коллектив, безусловно, является безоговорочным фаворитом встречи. Специалисты считают, что мюнхенцы нанесут поражение Красным Дьяволам с вероятностью 63 %, Шансы МЮ на победу — 17%.

Команды по-разному начали свой путь в национальных лигах. "Бавария" в последней игре упустила победу над "Байером" (2:2) и вместе с леверкузенцами продолжает лидировать в Бундеслиге. "Ман Юнайтед" уступил "Брайтону" (1:3), после чего опустился на 13-е место в Английской премьер-лиге.