"Бавария" - "Ман Юнайтед": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Большая игра состоится в Мюнхене

В среду, 20 сентября, в рамках центрального матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 "Бавария" примет "Манчестер Юнайтед".

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, в рамках которого в этой статье оперативно будут доступны видео голов, а также лучшие моменты встречи. "Дуэль" грандов состоится в Мюнхене (Германия) на одноименной арене, начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

В этой статье ближе к началу игры будут доступны стартовые составы команд.

"Бавария" все еще не набрала чемпионский ход, судя по играм на внутренней арене, однако с плачевной ситуацией "Манчестер Юнайтед" это не сравнить. Мюнхенцы идут вторыми в Бундеслиге, после того, как упустили победу над "Байером" (2:2) в центральной игре 4-го тура. А вот манкунианцы умудрились дома проиграть "Брайтону" (1:3), после чего Красные Дьяволы опустились на 13-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Матч "Бавария" — МЮ будет доступен для просмотра в Украине. Отметим, что букмекеры практически не дают шансов англичанам в этом противостоянии. Вероятность успеха манчестерского клуба специалисты оценили всего в 17% против 63% — на победу "Баварии".