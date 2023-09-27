Российский топ-чиновник случайно сравнил рф с тонущим кораблем

Похоже, "российский корабль", идет на дно

Глава Олимпийского комитета россии Станислав Поздняков, говоря о побеге своего зятя саблиста Константина Лоханова в США, назвал того "крысой, бегущей с корабля".

Соответствующее заявление Позднякова приводит "СЭ". В сети отметили, что крысы бегут, только с тонущего корабля, а потому глава ОКР случайно, но довольно точно описал сегодняшнюю россию.

"То, что он уехал, меня мало волновало. Он сделал собственный выбор. С моей точки зрения, этот выбор абсолютно неправильный, ложный. Думаю, он сам поймет это когда-нибудь.

В сложные для страны времена с корабля бегут только крысы. Чтобы крысой не стать, порой приходится принимать сложные решения. Это, к слову, распространяется на весь российский спорт — мы находимся в непростой ситуации. И выбор сегодняшнего дня может повлиять на будущее", — заявил Поздняков.

В сети лишь посмеялись над словами Позднякова. Пользователи шутили, что своим заявлением глава ОКР дискредитирует россию.

Отметим, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину саблист Лоханов уехал в США. Его жена, дочь Позднякова, двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова не последовала за мужем.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) закрыл лазейку для квалификации россиян на Олимпийские игры в Париже. После этого в рф обиделись на МОК.