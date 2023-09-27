Російський топчиновник випадково порівняв рф з кораблем, що тоне

Схоже, "російський корабель" йде на дно

Глава Олімпійського комітету росії Станіслав Поздняков, говорячи про втечу свого зятя шабліста Костянтина Лоханова в США, назвав того "щуром, що біжить з корабля".

Відповідну заяву Позднякова наводить "СЕ". У мережі зазначили, що щури біжать, тільки з корабля, що тоне, а тому глава ОКР випадково, але досить точно описав сьогоднішню росію.

"Те, що він поїхав, мене мало хвилювало. Він зробив власний вибір. На мій погляд, цей вибір абсолютно неправильний, хибний. Думаю, він сам зрозуміє це колись.

У складні для країни часи з корабля тікають лише щури. Щоб щуром не стати, часом доводиться ухвалювати складні рішення. Це, до речі, поширюється на весь російський спорт — ми у непростій ситуації. І вибір сьогоднішнього дня може вплинути на майбутнє", — заявив Поздняков.

У мережі лише посміялися зі слів Позднякова. Користувачі жартували, що своєю заявою голова ОКР дискредитує росію.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну шабліст Лоханов поїхав до США. Його дружина, дочка Позднякова, дворазова олімпійська чемпіонка Софія Позднякова не пішла за чоловіком.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закрив лазівку для кваліфікації росіян на Олімпійські ігри у Парижі. Після цього в рф образилися на МОК.