"Богиня бесконтактного боя": российская самбистка завоевала "золото", не проведя ни одного поединка

Интересная ситуация приключилась на международном турнире по самбо

Нейтральная спортсменка из рф Ольга Михеева завоевала золотую медаль на Кубке мира по самбо в сербском Нови-Саде, не проведя ни единой "дуэли". В феврале украинские самбисты феноменально выступили на КМ в Ларнаке (Кипр).

Об "успехе" россиянки сообщает sports.ru. Михеева стала единственной участницей турнира в весовой категории свыше 80 кг, а потому завоевала золотую медаль автоматически.

На соревнованиях в Сербии разыграли 21 комплект медалей, однако в ряде весовых категорий участников было меньше, чем мест на пьедестале. К примеру, по три участницы было у женщин в весовых категориях до 72 и до 80 кг. У мужчин в весовых категориях боевого самбо до 88 и свыше 98 кг набралось всего по два участника.

В сети лишь посмеялись над "победой" Михеевой. Один из пользователей назвал спортсменку "богиней бесконтактного боя".

Добавим, что россияне выступали на турнире под флагом Международной федерации самбо и завоевали 25 медалей (12 золотых, 10 серебряных, 3 бронзовых).

Напомним, Международны олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным статусом и с рядом ограничений. Недавно в рф обиделись на МОК.