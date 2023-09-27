"Богиня бесконтактного боя": российская самбистка завоевала "золото", не проведя ни одного поединка
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Интересная ситуация приключилась на международном турнире по самбо
Нейтральная спортсменка из рф Ольга Михеева завоевала золотую медаль на Кубке мира по самбо в сербском Нови-Саде, не проведя ни единой "дуэли". В феврале украинские самбисты феноменально выступили на КМ в Ларнаке (Кипр).
Об "успехе" россиянки сообщает sports.ru. Михеева стала единственной участницей турнира в весовой категории свыше 80 кг, а потому завоевала золотую медаль автоматически.
На соревнованиях в Сербии разыграли 21 комплект медалей, однако в ряде весовых категорий участников было меньше, чем мест на пьедестале. К примеру, по три участницы было у женщин в весовых категориях до 72 и до 80 кг. У мужчин в весовых категориях боевого самбо до 88 и свыше 98 кг набралось всего по два участника.
В сети лишь посмеялись над "победой" Михеевой. Один из пользователей назвал спортсменку "богиней бесконтактного боя".
Добавим, что россияне выступали на турнире под флагом Международной федерации самбо и завоевали 25 медалей (12 золотых, 10 серебряных, 3 бронзовых).
Напомним, Международны олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным статусом и с рядом ограничений. Недавно в рф обиделись на МОК.