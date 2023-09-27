"Богиня безконтактного бою": російська самбістка виборола "золото", не провівши жодного поєдинку

Цікава ситуація сталася на міжнародному турнірі з самбо

Нейтральна спортсменка з росії Ольга Міхєєва здобула золоту медаль на Кубку світу з самбо в сербському Новому Саді, не провівши жодної "дуелі". У лютому українські самбісти феноменально виступили на КМ у Ларнаці (Кіпр).

Про "успіх" росіянки повідомляє sports.ru. Міхєєва стала єдиною учасницею турніру у ваговій категорії понад 80 кг, а тому здобула золоту медаль автоматично.

На змаганнях у Сербії розіграли 21 комплект медалей, однак у низці вагових категорій учасників було менше, ніж місць на п’єдесталі. Наприклад, по три учасниці було у жінок у вагових категоріях до 72 та до 80 кг. У чоловіків у вагових категоріях бойового самбо до 88 та понад 98 кг набралося всього по два учасники.

У мережі лише посміялися з "перемоги" Міхєєвої. Один із користувачів назвав спортсменку "богинею безконтактного бою".

Додамо, що росіяни виступали на турнірі під прапором Міжнародної федерації самбо та здобули 25 медалей (12 золотих, 10 срібних, 3 бронзових).

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним статусом та з низкою обмежень. Нещодавно в росії образилися на МОК.