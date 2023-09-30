"Мы молимся богу, а они дьяволу": в рф хотят показать англосаксам силу

В рф бесятся из-за допуска паралимпийцев на соревнования в нейтральном статусе

Тренер сборной рф по плаванию Юрий Назаров высказался о допуске российских паралимпийцев на Паралимпийские игры-2024 в Париже.

Соответствующее заявление Назарова приводит "Р-Спорт". Назаров оскорбил страны Запада, а также заявил, что там молятся дьяволу. Тренер считает, что рф вернут в международный спорт только после победы в так называемой "спецоперации", приводя в пример вступление СССР в Международный олимпийский комитет (МОК) после победы во Второй мировой войне.

"Если выступать предложат на тех правилах, которые они называли ранее, с осуждением СВО и отказе от национального финансирования, то я смотрю на это отрицательно. Мы же тогда будем оторваны от страны. А если по принципам, по которым мы выступали на Паралимпийских играх в Токио, то согласен. Тогда все знали и принимали нас как россиян. И наши пловцы, естественно, будут настроены также.

Англосаксы – это нелюди, мы молимся богу, а они дьяволу. Поэтому у них ничего святого нет. Они всем руководят и мне это уже было понятно в 2016 году, когда нас не пустили на Паралимпийские игры. Что с ними честную игру вести нельзя, они понимают только силу.

Так же было после Великой Отечественной войны. В 1945 году мы победили, а в 1948-м нас сразу включили в Международный олимпийский комитет. И в 1952 году выступали на Олимпиаде, потому что у страны был авторитет", – рассказал Юрий Назаров.

Напомним, в ноябре 2022 года Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета россии (ПКР) и Беларуси (ПКБ) из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. После это в россии началась истерика.