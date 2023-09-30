"Ми молимося богу, а вони дияволу": в рф хочуть показати англосаксам силу

У рф бісяться через допуск паралімпійців на змагання у нейтральному статусі

Тренер збірної росії з плавання Юрій Назаров висловився про допуск російських паралімпійців на Паралімпійські ігри-2024 у Парижі.

Відповідну заяву Назарова наводить "Р-Спорт". Назаров образив країни Заходу, а також заявив, що там моляться дияволові. Тренер вважає, що рф повернуть у міжнародний спорт тільки після перемоги в так званій "спецоперації", і додає приклад вступу СРСР до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) після перемоги у Другій світовій війні.

"Якщо виступати запропонують на тих правилах, які вони називали раніше, із засудженням СВО та відмові від національного фінансування, то я дивлюся на це негативно. Ми ж тоді будемо відірвані від країни. А якщо за принципами, за якими ми виступали на Паралімпійських іграх у Токіо, то згоден… Тоді всі знали й приймали нас як росіян… І наші плавці, природно, будуть також налаштовані.

Англосакси — це нелюди, ми молимося богу, а вони дияволові. Тож у них нічого святого немає. Вони всім керують, і мені це вже було зрозуміло у 2016 році, коли нас не пустили на Паралімпійські ігри. Що з ними чесну гру вести не можна, вони розуміють лише силу.

Так само було після Великої Вітчизняної війни. 1945 року ми перемогли, а 1948-го нас одразу включили до Міжнародного олімпійського комітету. І у 1952 році виступали на Олімпіаді, бо країна мала авторитет”, – розповів Юрій Назаров.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) призупинив членство Паралімпійського комітету росії (ПКР) та Білорусі (ПКБ) через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Після цього в росії почалася істерика.