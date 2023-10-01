Большой скандал в Англии: у "Ливерпуля" украли "чистый" гол (видео)

Наличие VAR ничего не гарантирует

В центральном матче 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2023/24 "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" (2:1) судейская бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером допустила невероятную ошибку.

Подробности случившегося рассказал журналист ESPN Дэйл Джонсон в Twitter. По его информации, между рефери VAR (система видеопомощи арбитрам) и главным судьей произошло недопонимание.

На 34-й минуте поединка при счете 0:0 вингер "Ливерпуля" Луис Диас забил гол ударом из пределов штрафной. Боковые судьи зафиксировали офсайд, а вот видеоассисент арбитра Даррен Инглэнд подумал, что рефери зафиксировали гол. Он сказал Хуперу: "Проверка завершена", после чего главный арбитр встречи посчитал, что положение вне игры было подтверждено.

В итоге гол не был засчитан из-за недопонимания. К слову, изменить решение рефери после проверки VAR невозможно из-за соответствующих правил. Добавим, что судейский корпус Англии признал ошибку арбитра, однако "Ливерпулю" от этого не легче.

Судейские ляпы случаются не только в Англии. Недавно в рф рефери своими решениеми довели президента российского "Урала" до такого отчаяния, что он призвал топить судей. А в Украине "Шахтер" пропустил чистый гол от "Руха", однако рефери при помощи VAR умудрился зафиксировать офсайд.