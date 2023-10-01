Великий скандал в Англії: у "Ліверпуля" вкрали "чистий" гол (відео)

Наявність VAR нічого не гарантує

У центральному матчі 7-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) сезону 2023/24 "Тоттенгем" — "Ліверпуль" (2:1) суддівська бригада арбітрів на чолі з Саймоном Хупером припустилася неймовірної помилки.

Подробиці того, що сталося, розповів журналіст ESPN Дейл Джонсон у Twitter. За його інформацією, між рефері VAR (система відеодопомоги арбітрам) та головним суддею сталося непорозуміння.

На 34-й хвилині поєдинку при рахунку 0:0 вінгер "Ліверпуля" Луїс Діас забив гол ударом з меж штрафного майданчика. Бокові судді зафіксували офсайд, а ось відеоасистент арбітра Даррен Інгленд подумав, що рефері зафіксували гол. Він сказав Хуперу: "Перевірку завершено", після чого головний арбітр зустрічі подумав, що положення поза грою було підтверджено.

У результаті гол не було зараховано через непорозуміння. До речі, змінити рішення рефері після перевірки VAR неможливо через відповідні правила. Додамо, що суддівський корпус Англії визнав помилку арбітра, проте "Ліверпулю" від цього не легше.

Суддівські ляпи трапляються не тільки в Англії. Нещодавно у рф рефері своїми рішеннями довели президента російського "Уралу" до такого розпачу, що він закликав топити суддів. А в Україні "Шахтар" пропустив чистий гол від "Руху", проте рефері за допомогою VAR примудрився зафіксувати офсайд.