Непобедимый украинский супертяж брутально нокаутировал мексиканского ветерана (видео)

Украинец пока идет без поражений

Украинский боксер-супертяж Андрей Новицкий (6-0, 5 КО) добыл эффектную победу на вечере бокса в США. В 2023 году Андрей также удачно выступил на вечере бокса от Golden Boy Promotions.

Непобедимый украинец нокаутом победил малоизвестного мексиканского боксера Освальдо Ортегу (3-15, 1 КО). Об этом сообщает "Телеграф".

В андеркарде шоу в Скоухегане (штат Мэн, США) на арене Skowhegan Community Center 28-летний Новицкий досрочно победил 40-летнего Ортегу. В 4-м раунде Андрей серией мощных ударов заставил соперника упасть на колени. Рефери начал отсчет и зафиксировал победу украинца нокаутом. Для Новицкого этот успех стал шестым в карьере. Ортега проиграл в 15-й раз, имея в своем послужном списке 3 победы.

Видео нокаута в бою Андрей Новицкий — Освальдо Ортега:

Ранее сообщалось, что известный российский супертяж Мурат Гассиев неожиданно проиграл шведскому гиганту Отто Валлину на вечере бокса в Турции.

Напомним, в супертяжелом дивизионе готовится бой Александр Усик — Тайсон Фьюри, в котором боксеры впервые в 21 веке разыграют титул абсолютного чемпиона мира.