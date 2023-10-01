Непереможний український суперваговик брутально нокаутував мексиканського ветерана (відео)

Українець поки що йде без поразок

Український боксер-суперваговик Андрій Новицький (6-0, 5 КО) здобув ефектну перемогу на вечорі боксу у США. У 2023 році Андрій також вдало виступив на вечорі боксу від Golden Boy Promotions.

Непереможний українець нокаутом переміг маловідомого мексиканського боксера Освальдо Ортегу (3-15, 1 КО). Про це повідомляє "Телеграф".

В андеркарді шоу у Сковегані (штат Мен, США) на арені Skowhegan Community Center 28-річний Новицький достроково переміг 40-річного Ортегу. У 4-му раунді Андрій серією потужних ударів змусив суперника впасти на коліна. Рефері розпочав відлік та зафіксував перемогу українця нокаутом. Для Новицького цей успіх став шостим у кар’єрі. Ортега програв у 15-й раз, маючи у своєму послужному списку 3 перемоги.

Відео нокауту в бою Андрій Новицький — Освальдо Ортега:

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Нагадаємо, у суперважкому дивізіоні готується бій Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі, в якому боксери вперше у 21 столітті розіграють титул абсолютного чемпіона світу.