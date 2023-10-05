Тренер уверен, что вскоре российских фигуристов вернут на международную арену

Заслуженный тренер россии по фигурному катанию, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин пожаловался на санкции против российских спортсменов. Ранее Жулин заявлял, что рф будет спасать мир.

Соответствующее заявление Жулина приводит legalbet.ru. Александр считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) якобы работает в интересах Запада.

"Когда весь этот маразм пройдет, все равно придет к тому, что русские вернутся. Без нас плохо. При чем тут вообще дети своих родителей, если так говорить? Они не должны за это отвечать. Я бы вообще не политизировал и вернулся к истории спорта на планете. Спортсменов нельзя было трогать.

Сейчас Томас Бах (глава МОК – Ред.) подстроился под власть имущих людей, и нас отовсюду повыгоняли. Это ужасно", – заявил Жулин.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оскорбила олимпийскую чемпионку-2018 (в команде) канадку Меган Дюамель, которая заявила о странном поведении российских коллег на прокатах.

Напомним, в российском фигурном катании запретили выступать под Rammstein.