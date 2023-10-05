"Росіяни повернуться": чемпіон-фігурист розповів, як погано без рф

Тренер упевнений, що невдовзі російських фігуристів повернуть на міжнародну арену.

Заслужений тренер росії з фігурного катання, чемпіон світу у танцях на льоду Олександр Жулін поскаржився на санкції проти російських спортсменів. Раніше Жулін заявляв, що рф рятуватиме світ.

Відповідну заяву Жуліна наводить legalbet.ru. Олександр вважає, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) нібито працює на користь Заходу.

"Коли весь цей маразм пройде, все одно прийде до того, що росіяни повернуться. Без нас погано. При чому тут взагалі діти своїх батьків, якщо так говорити? Вони не повинні за це відповідати. Я взагалі не політизував би і повернувся до історії спорту на планеті. Спортсменів не можна було чіпати.

Зараз Томас Бах (голова МОК – Ред.) підлаштувався під можновладців, і нас звідусіль повиганяли. Це жахливо", – заявив Жулін.

Раніше заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова образила олімпійську чемпіонку-2018 (у команді) канадку Меган Дюамель, яка заявила про дивну поведінку російських колег на прокатах.

Нагадаємо, у російському фігурному катанні заборонили виступати під Rammstein.