Мальта - Украина: Ребров убрал из состава главного "разрушителя"

Украина сыграет против Мальты без Тараса Степаненко

Во вторник, 17 октября, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой на игру квалификации на чемпионат Еврпоы-2024 против команды Мальты.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем официальном сайте. В финальном составе национальной команды не нашлось места Тарасу Степаненко, который является главным разрушителем атак соперников в составе Сине-желтых. Видимо, тренерский штаб считает, что в игре с Мальтой придется весь матч атаковать.

Заявка сборной Украины на матч с Мальтой

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Сергей Сидорчук, 6. Егор Назарина, 7. Георгий Судаков, 8. Александр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Назарий Русин, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Александр Зубков. 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Напомним, матч Мальта — Украина состоится в Та-Кали на Национальном стадионе. Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть игру в прямом эфире в Украине. К слову, наша команда является безоговорочным фаворитом встречи.