Мальта — Україна: Ребров прибрав зі складу головного "руйнівника"

Україна зіграє проти Мальти без Тараса Степаненка

У вівторок, 17 жовтня, головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою на гру кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти команди Мальти.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті. У фінальному складі національної команди не знайшлося місця Тарасу Степаненку, який є головним руйнівником атак суперників у складі Синьо-жовтих. Мабуть, тренерський штаб вважає, що у грі з Мальтою доведеться весь матч атакувати.

Заявка збірної України на матч із Мальтою

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Єгор Назарина, 7. Георгій Судаков, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Назарій Русин, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 2. 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Нагадаємо, матч Мальта — Україна відбудеться в Та-Калі на Національному стадіоні. Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру у прямому ефірі в Україні. До речі, наша команда є беззаперечним фаворитом зустрічі.