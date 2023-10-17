Мальта шокировала Украину на старте матча отбора Евро-2024 (видео)

Сборная Украины уже проигрывает команде Мальты в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2024. На 13-й минуте гол на свой счет записал Мбонг.

Форвард сборной Мальты решился на дальний удар и после рикошета мяч залетел в сетку ворот Анатолия Трубина. Этот гол стал первым для Мбонга первым в составе сборной Мальты.

Команды вышли на поле в таких составах:

Мальта: Бонелло, Камензули, Жан Борг, Пепе, Стив Борг, Джозеф Мбонг, Николай Мускат, Янкам, Гийомье, Пол Мбонг, Нвоко

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Судаков, Мудрик, Ванат, Довбик

Для того, чтобы сохранить шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы сборной Украины нужно обязательно побеждать. Также нам важно, чтобы в параллельной встрече итальянцы проиграли команде Англии.

Напомним, что мальтийцы являются аутсайдером нашей отборочной группы. Команда идет на последнем месте и уже давно лишилась шансов на выход на чемпионат Европы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что после назначения Сергея Реброва на пост главного тренера Сине-желтые обыграли команду Северной Македонии (3:2) и национальную сборную Мальты (1:0).