Мальта шокувала Україну на старті матчу відбору Євро-2024 (відео)

Збірна України вже програє команді Мальти у матчі відбірного циклу чемпіонату Європи-2024. На 13-й хвилині гол на свій рахунок записав Мбонг.

Форвард збірної Мальти зважився на дальній удар і після рикошету м’яч залетів у сітку воріт Анатолія Трубіна. Цей гол став першим для Мбонга першим у складі збірної Мальти.

Команди вийшли на поле у таких складах:

Мальта: Бонелло, Камензулі, Жан Борг, Пепе, Стів Борг, Джозеф Мбонг, Микола Мускат, Янкам, Гійом’є, Пол Мбонг, Нвоко

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Судаков, Мудрик, Ванат, Довбик

Для того, щоб зберегти шанси на вихід у фінальну частину чемпіонату Європи, збірній України потрібно обов’язково перемагати. Також нам важливо, щоб у паралельній зустрічі італійці програли команді Англії.

Нагадаємо, що мальтійці є аутсайдером нашої відбірної групи. Команда йде на останньому місці і вже давно втратила шанси на вихід на чемпіонат Європи.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера Синьо-жовті обіграли команду Північної Македонії (3:2) та національну збірну Мальти (1:0).