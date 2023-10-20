О смерти легендарной спортсменки сообщил ее бывший муж и тренер

На 59 году умерла трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Недавно дочь Резцовой Дарья Виролайнен сбежала из сборной рф в Финляндию.

О смерти прославленной бывшей лыжницы и биатлонистки сообщает ТАСС. Бывший муж спортсменки Леонид Резцов рассказал, что 15 октября Анфису госпитализировали, а 19 октября она умерла, не приходя в сознание.

Резцова стала первой олимпийской чемпионкой в двух зимних видах спорт. На ее счету "золото" Олимпиады-1988 в лыжных гонках (эстафета) и две победы (эстафета и спринт) на Олимпийских играх в биатлоне (1992, 1994). Кроме того, Анфиса трижды становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам, а также завоевала "серебро" ЧМ-1992 в биатлоне. Резцова дважды побеждала в общем зачете Кубка мира по биатлону.

У Резцовой осталось четыре дочери, две из которых Дарья Виролайнен и Кристина Резцова являются действующими биатлонистками.

Отметим, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Резцова отрицала российскую агресссию.

"Нам Украина не помеха, то, что они нам гадости всякие выливают, – для нас не имеет значения. Мы ногой там не ступали и ступать не будем", — заявляла Анфиса в декабре 2022 года в ответ на санкции Верховной Рады против российских атлетов.

Кроме того, Резцова оскорбляла норвежцев, которые выступили против возвращения рф в международный биатлон.

"Никого не хотела оскорбить. А сказала это потому, что мы сильнее их, "давим" в биатлоне как тараканов, а они опять из всех щелей лезут, выползают и выползают, ха-ха", — говорила Анфиса в марте 2023 года.

Напомним, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону (эстафета) Александр Тихонов оскорбил украинцев. К слову, Александр убежден в том, что россию допустят к Олимпиаде-2024 в Париже, только если рф победит в войне.