Про смерть легендарної спортсменки повідомив її колишній чоловік та тренер

На 59 році померла триразова олімпійська чемпіонка Анфіса Рєзцова. Нещодавно її дочка Дар’я Віролайнен втекла зі збірної росії у Фінляндію.

Про смерть уславленої колишньої лижниці та біатлоністки повідомляє ТАСС. Колишній чоловік спортсменки Леонід Рєзцов розповів, що 15 жовтня Анфісу госпіталізували, а 19 жовтня вона померла, не приходячи до тями.

Рєзцова стала першою олімпійською чемпіонкою у двох зимових видах спорту. На її рахунку "золото" Олімпіади-1988 у лижних перегонах (естафета) та дві перемоги (естафета та спринт) на Олімпійських іграх у біатлоні (1992, 1994). Крім того, Анфіса тричі ставала чемпіонкою світу з лижних перегонів, а також здобула "срібло" ЧС-1992 у біатлоні. Рєзцова двічі перемагала у загальному заліку Кубка світу з біатлону.

У Рєзцової залишилося має чотири доньки, дві з яких Дар’я Віролайнен і Крістіна Рєзцова є діючими біатлоністками.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Рєзцова заперечувала російську агресію.

"Нам Україна не завада, те, що вони нам гидоту всяку виливають, — для нас не має значення. Ми ногою там не ступали й ступати не будемо", — заявляла Анфіса у грудні 2022 року у відповідь на санкції Верховної Ради проти російських атлетів.

Крім того, Резцова ображала норвежців, які виступили проти повернення рф у міжнародний біатлон.

"Нікого не хотіла образити. А сказала це тому, що ми сильніші за них, "давимо" в біатлоні як тарганів, а вони знову з усіх щілин лізуть, виповзають і виповзають, ха-ха", — говорила Анфіса у березні 2023 року.

Нагадаємо, чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону (естафета) Олександр Тихонов образив українців. До речі, Олександр переконаний у тому, що росію допустять до Олімпіади-2024 у Парижі, тільки якщо рф переможе у війні.