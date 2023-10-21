Укр

"россия не дышит": Уганда заступилась за рф

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени и владимир путин Новость обновлена 21 октября 2023, 13:05
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени и владимир путин. Фото kremlin.ru

Африканская страна поддерживает рф на спортивном "фронте"

Отстранение российских спортсменов от международных соревнований якобы является позором.

Об этом заявил министр спорта Уганды Питер Огванг на международном форуме "россия – спортивная держава" в Перми, передает ТАСС. Он считает россию жертвой и призывает вернуть страну-агрессора в международную спортивную семью.

"Мы не можем сидеть и обсуждать спорт без границ, когда россия не дышит, когда ее молодежь лишают возможности соревноваться, лишают ее гордости и самобытности. Без флага, без герба, даже без гимна – это тот мир, в котором мы действительно хотим жить?

Отстранение российских спортсменов является позорным, обескураживающим и жестоким, спорт – это объединяющий элемент, его нельзя использовать для сведения политических счетов, это блокирует потенциал молодежи – именно они участвуют в таких соревнованиях, они говорят на языке спорта, но становятся жертвой языка политики", — заявил Огванг.

Напомним, на данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе (без флага и гимна). Решение по Играм-2024 в Париже пока не принято.

Ранее в МОК ответили на критику президента рф владимира путина, заявившего о дискриминации российских атлетов по этническому признаку.

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#Россия #Уганда