Африканская страна поддерживает рф на спортивном "фронте"

Отстранение российских спортсменов от международных соревнований якобы является позором.

Об этом заявил министр спорта Уганды Питер Огванг на международном форуме "россия – спортивная держава" в Перми, передает ТАСС. Он считает россию жертвой и призывает вернуть страну-агрессора в международную спортивную семью.

"Мы не можем сидеть и обсуждать спорт без границ, когда россия не дышит, когда ее молодежь лишают возможности соревноваться, лишают ее гордости и самобытности. Без флага, без герба, даже без гимна – это тот мир, в котором мы действительно хотим жить?

Отстранение российских спортсменов является позорным, обескураживающим и жестоким, спорт – это объединяющий элемент, его нельзя использовать для сведения политических счетов, это блокирует потенциал молодежи – именно они участвуют в таких соревнованиях, они говорят на языке спорта, но становятся жертвой языка политики", — заявил Огванг.

Напомним, на данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе (без флага и гимна). Решение по Играм-2024 в Париже пока не принято.

Ранее в МОК ответили на критику президента рф владимира путина, заявившего о дискриминации российских атлетов по этническому признаку.