Африканська країна підтримує росію на спортивному "фронті"

Усунення російських спортсменів від міжнародних змагань нібито є ганьбою.

Про це заявив міністр спорту Уганди Пітер Огванг на міжнародному форумі "росія – спортивна держава" у Пермі, передає ТАСС. Він вважає росію жертвою та закликає повернути країну-агресора до міжнародної спортивної родини.

"Ми не можемо сидіти та обговорювати спорт без кордонів, коли росія не дихає, коли її молодь позбавляють можливості змагатися, позбавляють її гордості та самобутності. Без прапора, без герба, навіть без гімну – це той світ, в якому ми дійсно хочемо жити?

Усунення російських спортсменів є ганебним, бентежним і жорстоким, спорт – це єднальний елемент, його не можна використовувати для політичних рахунків, це блокує потенціал молоді – саме вони беруть участь у таких змаганнях, вони говорять мовою спорту, але стають жертвою мови політики”, - заявив Огванг.

Нагадаємо, на цей час Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів до участі у змаганнях у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Рішення щодо Ігор-2024 у Парижі поки не прийнято.

Раніше в МОК відповіли на критику президента рф володимира путіна, який заявив про дискримінацію російських атлетів за етнічною ознакою.