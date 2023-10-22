"Барселона" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Каталонский гранд примет Горняков

В среду, 25 октября, донецкий "Шахтер" под руководством нового тренера ожидает серьезное испытание в виде гостевого поединка с "Барселоной" в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Шахтер".

В прямом эфире в Украине игру 3-го тура группового раунда ЛЧ "Барселона" — "Шахтер" эксклюзивно покажет медиа-платформа megogo. Начало матча — в 19:45 по киевскому времени. Добавим, что эфир на megogo начнется в 18:40 традиционной предматчевой студией.

Игра "Барселона" — "Шахтер" состоится в Барселоне (Испания) на стадионе "Олимпик Льюис Компанис". Сине-гранатовые в двух турах с Горняками попытаются набрать максимум очков, чтобы досрочно выйти из группы, а потому Горнякам будет ой как непросто.

Напомним, по итогам 2 туров "Барселона" лидирует в квартете H с максимумом очков, "Порту" и "Шахтер" набрали по 3 балла, "Антверпен" — последний с 0 очков. Со всеми результатами и видеообзорами матчей групповой стадии ЛЧ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Ранее сообщалось, что Горняки разгромили ЛНЗ в чемпионате Украины перед игрой с "Барсой".