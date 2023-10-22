"Барселона" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Каталонський гранд прийме Гірників

У середу, 25 жовтня, донецький "Шахтар" під керівництвом нового тренера очікує на серйозне випробування у вигляді гостьового поєдинку з "Барселоною" в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Шахтар".

У прямому ефірі в Україні гру 3-го туру групового раунду ЛЧ "Барселона" – "Шахтар" ексклюзивно покаже медіаплатформа megogo. Початок матчу – о 19:45 за київським часом. Додамо, що ефір на megogo розпочнеться о 18:40 традиційною передматчевою студією.

Гра "Барселона" — "Шахтар" відбудеться у Барселоні (Іспанія) на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс". Синьо-гранатові у двох турах із Гірниками спробують набрати максимум очок, щоб достроково вийти з групи, а тому Гірникам буде дуже непросто.

Нагадаємо, за підсумками 2 турів "Барселона" лідирує у квартеті H з максимумом очок, "Порту" та "Шахтар" набрали по 3 бали, "Антверпен" — останній з 0 очок. З усіма результатами та відеооглядами матчів групової стадії ЛЧ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Раніше повідомлялося, що Гірники розгромили ЛНЗ у чемпіонаті України перед грою з "Барсою".